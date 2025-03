Marvel anuncia Mary Jane como a nova Venom Agora é oficial! O post Marvel anuncia Mary Jane como a nova Venom apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 31/03/2025 - 16h27 (Atualizado em 31/03/2025 - 16h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Marvel Comics revelou que Mary Jane Watson, icônica personagem do universo do Homem-Aranha, é a nova hospedeira do simbionte Venom. A revelação chocante aconteceu em All-New Venom #5, escrita por Al Ewing e desenhada por Carlos Gómez, com lançamento marcado para esta quarta-feira (2) nos Estados Unidos.

Não perca a oportunidade de saber mais sobre essa reviravolta incrível! Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício.

Leia Mais em O Vício - Marvel:

Elizabeth Olsen reforça impossibilidade de voltar em breve como a Feiticeira Escarlate

Avengers: Doomsday | Halle Berry ainda negocia retorno como Tempestade, diz rumor

Demolidor: Renascido ganha incrível colecionável da Hot Toys