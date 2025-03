Medalist | Tema de abertura ganha clipe com participação de Yuzuru Hanyu Videoclipe contou com performance do bicampeão olímpico de patinação artística O post Medalist | Tema de abertura ganha clipe com participação... O Vício|Do R7 07/03/2025 - 11h27 (Atualizado em 07/03/2025 - 11h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O cantor Kenshi Yonezu divulgou o videoclipe do tema de abertura da adaptação em anime de Medalist, contando com performance do bicampeão olímpico de patinação artística, Yuzuru Hanyu.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em O Vício - Animes:

The Shiunji Family Children | Anime do criador de Rent-a-Gilrfriend ganha novo trailer

Tanzaburo Tojima Wants to Be a Kamen Rider ganhará adaptação em anime

Go! Go! Loser Ranger! | 2ª temporada ganha trailer oficial