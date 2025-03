Mike Faist quer co-estrelar Sgt. Rock no DCU, diz rumor Ator trabalhou em Rivais ao lado do diretor Luca Guadagnino O post Mike Faist quer co-estrelar Sgt. Rock no DCU, diz rumor apareceu... O Vício|Do R7 20/03/2025 - 00h25 (Atualizado em 20/03/2025 - 00h25 ) twitter

Mike Faist em Sgt. Rock

De acordo com Daniel Ritchman, Mike Faist pode reeditar a parceria com Luca Guadagnino em Sgt. Rock, da DC Studios. Os dois trabalharam juntos anteriormente no elogiado Rivais.

Para mais detalhes sobre essa empolgante possibilidade no universo DC, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício.

