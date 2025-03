Mission: Yozakura Family divulga vídeo para celebrar lançamento do volume final 28º e último volume do mangá foi lançado ontem (4) no Japão O post Mission: Yozakura Family divulga vídeo para celebrar lançamento... O Vício|Do R7 05/03/2025 - 11h47 (Atualizado em 05/03/2025 - 11h47 ) twitter

O canal oficial da Shonen Jump no YouTube divulgou um vídeo promocional do mangá Mission: Yozakura Family (Yozakura-san Chi no Daisakusen) para celebrar o lançamento do volume final.

Não perca a oportunidade de conferir todos os detalhes sobre este lançamento emocionante

