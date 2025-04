Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX tem abertura e encerramento divulgados Novos episódios são adicionados no Prime Video todas as terças com legendas e dublagem em português O post Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX... O Vício|Do R7 18/04/2025 - 12h06 (Atualizado em 18/04/2025 - 12h06 ) twitter

O canal oficial Gundam.info no YouTube divulgou as versões sem créditos da abertura e do encerramento de Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes e fique por dentro de todas as novidades sobre a série!

