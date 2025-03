Mobile Suit Gundam Thunderbolt | Mangá entra no arco final Anúncio ocorreu após o lançamento do Volume 25 O post Mobile Suit Gundam Thunderbolt | Mangá entra no arco final apareceu primeiro... O Vício|Do R7 06/03/2025 - 13h27 (Atualizado em 06/03/2025 - 13h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Volume 25 do mangá Mobile Suit Gundam Thunderbolt anunciou que a série entrará no arco final a partir do próximo volume, que será lançado no Japão no terceiro trimestre deste ano.

Para mais detalhes sobre essa emocionante fase final, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes.

Leia Mais em O Vício - Animes:

Demon Slayer | Estúdio ufotable divulga curta de colaboração com a MLB

Dragon Quest Walk anuncia crossover com Dragon Ball

Estúdio de JoJo’s Bizarre Adventure e Fire Force anuncia novo anime original