My Hero Academia ganhará novo one-shot em maio Mangá retornará com capítulo especial curto para o fanbook final da série

A editora Shueisha anunciou que My Hero Academia (Boku no Hero Academia) retornará com um novo one-shot em 2 de maio.

Não perca a oportunidade de saber mais sobre essa nova história e suas implicações no universo de My Hero Academia! Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes.

