My Hero Academia: Vigilantes | Crunchyroll confirma exibição do anime Spin-off será exibido durante a Temporada de Primavera 2025 em simulcast com a TV japonesa O post My Hero Academia: Vigilantes | Crunchyroll... O Vício|Do R7 10/03/2025 - 12h09 (Atualizado em 10/03/2025 - 12h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A TOHO Animation revelou que a adaptação em anime de My Hero Academia: Vigilantes (Vigilante: Boku no Hero Academia Illegals) terá lançamento interacional pela Crunchyroll em simulcast com a TV japonesa.

Para mais detalhes sobre essa nova série, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes.

Leia Mais em O Vício - Animes:

My Hero Academia: Vigilantes ganha trailer oficial

Mononoke destaca batalhas do segundo filme em trailer especial

YAIBA | Remake terá lançamento pela Netflix