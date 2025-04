My Hero Academia: Vigilantes divulga prévia do Episódio 3 Novo episódio estreia na Crunchyroll nesta segunda (21) com legendas e dublagem em português O post My Hero Academia: Vigilantes divulga... O Vício|Do R7 15/04/2025 - 12h26 (Atualizado em 15/04/2025 - 12h26 ) twitter

A TOHO Animation divulgou a prévia oficial do Episódio 3 de My Hero Academia: Vigilantes (Vigilante: Boku no Hero Academia Illegals), intitulado "Abelha".

