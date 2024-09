Nova temporada de Classroom of the Elite é confirmada Adaptando o primeiro semestre do segundo ano O post Classroom of the Elite | 4ª temporada é anunciada apareceu primeiro em O Vício.

O Vício|Do R7 02/09/2024 - 22h51 (Atualizado em 02/09/2024 - 22h51 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌