Novidades Imperdíveis: Oshi no Ko em Live-Action! A série live-action de Oshi no Ko acaba de ganhar novos trailers, aumentando a expectativa dos fãs. Com uma narrativa envolvente,...

O Vício|Do R7 29/07/2024 - 20h43 (Atualizado em 29/07/2024 - 20h43 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌