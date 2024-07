O Impacto de One Piece na Popularidade da Crunchyroll One Piece, uma das séries de anime mais icônicas, teve um papel significativo no crescimento da Crunchyroll, atraindo novos assinantes...

O Vício|Do R7 30/07/2024 - 15h04 (Atualizado em 30/07/2024 - 15h04 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌