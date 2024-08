O Impacto Surpreendente de Fullmetal Alchemist no Mundo dos Mangás A criadora de Fullmetal Alchemist foi surpreendida pelo sucesso do mangá, que conquistou uma legião de fãs ao redor do mundo. O impacto...

O Vício|Do R7 14/08/2024 - 17h56 (Atualizado em 14/08/2024 - 17h56 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌