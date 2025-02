One Piece anuncia nova colaboração com o Boston Red Sox Toei Animation anunciou segundo evento em parceria com o time de beisebol O post One Piece anuncia nova colaboração com o Boston Red... O Vício|Do R7 19/02/2025 - 12h07 (Atualizado em 19/02/2025 - 12h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

One Piece ganhará uma nova colaboração com o time de beisebol Boston Red Sox. Após a realização da One Piece Night em agosto do ano passado, o time da MLB e a Toei Animation renovaram a parceria.

Não perca a oportunidade de saber mais sobre essa emocionante colaboração, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes.

Leia Mais em O Vício - Animes:

Batman Ninja vs. Yakuza League ganha data de lançamento

Tartarugas Ninja x Naruto | Crossover ganha capa do volume final

Kakegurui | Netflix revela elenco e detalhes da nova série live-action