One Piece destaca Elbaf em trailer do Volume 111 Novo volume do mangá de Eiichiro Oda foi lançado hoje (4) no Japão O post One Piece destaca Elbaf em trailer do Volume 111 apareceu... O Vício|Do R7 04/03/2025 - 10h26 (Atualizado em 04/03/2025 - 10h26 )

O canal oficial de One Piece no YouTube divulgou o trailer do Volume 111 do mangá, destacando o início do Arco de Elbaf.

Para mais detalhes e para assistir ao trailer completo, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes.

