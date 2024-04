One Piece divulga novo trailer do Arco Egghead

Alto contraste

A+

A-

O Vício - Animes O Vício - Animes (O Vício - Animes)

One Piece divulgou um novo trailer do aguardado arco "Egghead". A prévia mostra cenas eletrizantes e promete muita ação e reviravoltas para os fãs da série. Saiba mais sobre esse emocionante arco no site Animes & Mangás - O Vício.

Consulte a matéria completa no Animes & Mangás - O Vício

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.