One Piece | Mangá se aproxima de grande marco de Harry Potter Volume 111 da obra de Eiichiro Oda será lançado no Japão em 4 de março O post One Piece | Mangá se aproxima de grande marco de Harry... O Vício|Do R7 28/02/2025 - 09h06 (Atualizado em 28/02/2025 - 09h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Luffy e Harry Potter

O mangá One Piece está se aproxima do recorde de vendas dos livros da série de livros Harry Potter, que possui mais de 600 milhões de cópias.

Para saber mais sobre essa incrível jornada de One Piece e seu impacto no mundo dos mangás, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes.

Leia Mais em O Vício - Animes:

Pokémon | Jornada de Ash e Pikachu continuará fora dos animes

Dragon Ball Z: Kakarot | DLC de Daima recebe janela de lançamento

Lazarus | Anime do criador de Cowboy Bebop ganha trailer oficial