One Piece | Mudança em exibição beneficiou audiência do anime Anime recebeu novo horário de exibição na TV japonesa após retornar do hiato O post One Piece | Mudança em exibição beneficiou audiência... O Vício|Do R7 14/04/2025 - 09h06 (Atualizado em 14/04/2025 - 09h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

One Piece

One Piece retornou do hiato de 6 meses com um novo horário de exibição na TV japonesa, o que levou a um aumento de audiência.

Para saber mais sobre essa mudança e seu impacto, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes.

Leia Mais em O Vício - Animes:

Black Clover dá novo update sobre seu retorno

One Piece mostra poder de Kizaru em nova batalha

Go! Go! Loser Ranger! ganha abertura da segunda temporada