One Piece | Saiba o nome do planeta em que a obra se passa Eiichiro Oda confirmou no SBS do Volume 111 O post One Piece | Saiba o nome do planeta em que a obra se passa apareceu primeiro em... O Vício|Do R7 04/03/2025 - 20h26 (Atualizado em 04/03/2025 - 20h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Planeta de One Piece

Graças ao SBS (perguntas e respostas) do Volume 111 de One Piece, Eiichiro Oda enfim revelou qual é o nome do planeta onde a narrativa é situada.

Para saber mais sobre essa revelação e outros detalhes do universo de One Piece, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes.

Leia Mais em O Vício - Animes:

Solo Leveling recebe trailer inédito focado no Arco da Ilha Jeju

Kagurabachi ganha trailer do Volume 6

ZENSHU | Anime original do estúdio MAPPA ganha pôster do clímax