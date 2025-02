Oshi no Ko, O Verão em que Hikaru Morreu e mais ganham cartazes para o AnimeJapan Animes ganharam artes circenses para promover estande da Kadokawa no evento O post Oshi no Ko, O Verão em que Hikaru Morreu e mais... O Vício|Do R7 17/01/2025 - 14h27 (Atualizado em 17/01/2025 - 14h27 ) twitter

Para promover seu estande no AnimeJapan 2025, a Kadokawa divulgou uma série de cartazes circenses de animes como Oshi no Ko e O Verão em que Hikaru Morreu, que terão painéis no evento em 22 de março.

