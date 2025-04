Pecadores: Michael B. Jordan se inspirou em Chadwick Boseman para atuar no filme Michael B. Jordan está estrelando um novo filme, Pecadores, ao lado do diretor Ryan Coogler, uma parceria que já teve diversos frutos... O Vício|Do R7 19/04/2025 - 22h25 (Atualizado em 19/04/2025 - 22h25 ) twitter

Chadwick Boseman e Michael B. Jordan em Pantera Negra

Michael B. Jordan está estrelando um novo filme, Pecadores, ao lado do diretor Ryan Coogler, uma parceria que já teve diversos frutos, incluindo "Pantera Negra", um dos mais aclamados do MCU. Agora, em entrevista ao The New York Times, Jordan revela que Coogler o lembrava constantemente de como Chadwick Boseman incorporou T'Challa para que o ator se sentisse inspirado durante as gravações.

Saiba mais sobre essa emocionante homenagem e a trajetória de Michael B. Jordan no filme, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício.

