Ranma ½ | Mangá ganhará reimpressão pela JBC Contando com a utilização de arquivos remasterizados O post Ranma ½ | Mangá ganhará reimpressão pela JBC apareceu primeiro em O Vício... O Vício|Do R7 17/03/2025 - 11h26 (Atualizado em 17/03/2025 - 11h26 )

A Editora JBC anunciou que o mangá Ranma ½ ganhará reimpressão, com o uso de arquivos remasterizados, após o sucesso do remake do anime.

Para mais detalhes sobre essa reimpressão e o que esperar, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes.

