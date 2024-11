Ranma ½ | Prévia e sinopse do Episódio 6 destacam Kodachi Ranma ½ | Prévia e sinopse do Episódio 6 destacam Kodachi O Vício|Do R7 07/11/2024 - 23h29 (Atualizado em 07/11/2024 - 23h29 ) twitter

Ranma ½ Episódio 6

O site oficial do remake de Ranma ½ divulgou a prévia, a sinopse e as imagens promocionais do Episódio 6, intitulado "Kodachi, a Rosa Negra".

