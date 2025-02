Re:ZERO divulga clipe de estreia da Parte 2 da 3ª temporada Primeiro episódio do Arco do Contra-Ataque já disponível na Crunchyroll O post Re:ZERO divulga clipe de estreia da Parte 2 da 3ª temporada... O Vício|Do R7 05/02/2025 - 14h27 (Atualizado em 05/02/2025 - 14h27 ) twitter

A Kadokawa divulgou um clipe do Episódio 9 da 3ª temporada de Re:ZERO -Starting Life in Another World-, que marca o início do Arco do Contra-Ataque.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes e fique por dentro de todas as novidades!

