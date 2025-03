Re:ZERO | Evento especial ganha arte promocional Episódio final da 3ª temporada estreia nesta quarta (26) na Crunchyroll O post Re:ZERO | Evento especial ganha arte promocional apareceu... O Vício|Do R7 24/03/2025 - 13h46 (Atualizado em 24/03/2025 - 13h46 ) twitter

O site oficial de Re:ZERO -Starting Life in Another World- divulgou a arte promocional do evento especial sobre a 3ª temporada, que será realizado no Japão em 24 de maio.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes e fique por dentro de todas as novidades!

