Robô Selvagem ganha colaboração com o anime Me Roboco Promovendo o lançamento do filme nos cinemas japoneses O post Robô Selvagem ganha colaboração com o anime Me Roboco apareceu primeiro... O Vício|Do R7 29/01/2025 - 11h47 (Atualizado em 29/01/2025 - 11h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O site oficial do anime Me & Roboco (Boku to Robokko) anunciou uma colaboração com o filme Robô Selvagem.

Não perca a oportunidade de saber mais sobre essa colaboração incrível! Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes.

Leia Mais em O Vício - Animes:

The Elusive Samurai ultrapassa 4,5 milhões de cópias em circulação

One Piece: A Série | Netflix remove previsão de estreia da 2ª temporada

Dr. Stone | Prévia do Episódio 4 da temporada final destaca Stanley e Xeno