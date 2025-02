Samurai X | Episódio 14 da 2ª temporada ganha prévia Novo episódio do remake estreia na Crunchyroll nesta quinta (16) O post Samurai X | Episódio 14 da 2ª temporada ganha prévia apareceu... O Vício|Do R7 14/01/2025 - 16h07 (Atualizado em 14/01/2025 - 16h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O site oficial do remake de Samurai X (Rurouni Kenshin) divulgou um clipe e as imagens promocionais do Episódio 14, intitulado "A Decisão de Misao".

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em O Vício - Animes:

Fate/strange Fake ganha nova arte promocional

One Piece | Netflix revela novas adições ao elenco da 2ª temporada

Jujutsu Kaisen | Gege Akutami divulga nova ilustração de Yuji e Sukuna