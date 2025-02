+SBT anuncia a adição de novos animes em fevereiro Incluindo Lost Canvas, spin-off de Hokuto no Ken e mais O post +SBT anuncia a adição de novos animes em fevereiro apareceu primeiro... O Vício|Do R7 05/02/2025 - 10h07 (Atualizado em 05/02/2025 - 10h07 ) twitter

O +SBT anunciou a adição de novos animes em seu catálogo sob demanda, incluindo Saint Seiya: The Lost Canvas em 6 de fevereiro e Legends of the Dark Knight, spin-off de Hokuto no Ken, em 27 de fevereiro.

Para mais detalhes sobre essa novidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes.

