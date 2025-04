Superman ganhará HQ prelúdio antes de lançamento nos cinemas Quadrinho irá explorar os primeiros dias do Homem de Aço em Metrópolis O post Superman ganhará HQ prelúdio antes de lançamento nos... O Vício|Do R7 15/04/2025 - 07h27 (Atualizado em 15/04/2025 - 07h27 ) twitter

Superman de David Corenswet

Aparentemente, a DC Comics está preparando o lançamento de uma HQ prelúdio do próximo filme de Superman (2025), explorando os primeiros dias do Homem de Aço em Metrópolis.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - DC e fique por dentro de todas as novidades sobre o universo do Superman!

