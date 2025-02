Superman Unlimited | DC anuncia série escrita por Dan Slott Confirmando rumores O post Superman Unlimited | DC anuncia série escrita por Dan Slott apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 16/01/2025 - 13h08 (Atualizado em 16/01/2025 - 13h08 ) twitter

A DC Comics acaba de anunciar uma nova série em quadrinhos que promete revolucionar o universo do Homem de Aço. Superman Unlimited, escrita por Dan Slott (conhecido por seus trabalhos na Marvel, com personagens como Homem-Aranha e o Quarteto Fantástico) e com arte de Rafael Albuquerque, chegará às lojas em maio de 2025.

