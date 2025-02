The Elusive Samurai ultrapassa 4,5 milhões de cópias em circulação Volume 19 do mangá de Yusei Matsui (Assassination Classroom) será lançado em 4 de fevereiro O post The Elusive Samurai ultrapassa 4... O Vício|Do R7 29/01/2025 - 11h27 (Atualizado em 29/01/2025 - 11h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O perfil oficial de The Elusive Samurai (Nigejōzu no Wakagimi) no X (ex-Twitter) anunciou que o mangá ultrapassou a marca de 4,5 milhões de cópias em circulação.

Para mais detalhes sobre essa conquista incrível, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes.

Leia Mais em O Vício - Animes:

One Piece: A Série | Netflix remove previsão de estreia da 2ª temporada

Dr. Stone | Prévia do Episódio 4 da temporada final destaca Stanley e Xeno

Samurai X | Episódio 16 da 2ª temporada ganha prévia