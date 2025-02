The Red Ranger Becomes an Adventurer in Another World divulga abertura e encerramento Isekai inspirado em Power Rangers recebe novos episódios na Crunchyroll aos domingos O post The Red Ranger Becomes an Adventurer in... O Vício|Do R7 20/01/2025 - 11h07 (Atualizado em 20/01/2025 - 11h07 ) twitter

A Kadokawa divulgou as versões sem créditos da abertura e do encerramento da adaptação em anime de The Red Ranger Becomes an Adventurer in Another World.

Para mais detalhes sobre essa emocionante adaptação, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes.

