To Be Hero X | Anime tem encerramento divulgado Novos episódios são adicionados na Crunchyroll aos sábados com legendas e dublagem em português

A Aniplex divulgou a versão sem créditos do primeiro encerramento da animação sino-japonesa To Be Hero X no YouTube.

