Undead Unluck ganhará terceira novel

A Shueisha divulgou detalhes da terceira de novel de Undead Unluck que será lançada no Japão em 4 de abril, juntamente com os dois volumes finais do mangá.

