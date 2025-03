Visão e Senhor das Estrelas serão a versão do MCU de Two and a Half Men, diz insider Recentemente, tivemos vários vazamentos dos próximos filmes dos Vingadores e, em alguns deles, dava pra ver que o Senhor das Estrelas...

O Vício|Do R7 08/03/2025 - 21h25 (Atualizado em 08/03/2025 - 21h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share