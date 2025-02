Volume 111 de One Piece ganha capa oficial Chega em 4 de março no Japão O post Volume 111 de One Piece ganha capa oficial apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 16/02/2025 - 09h26 (Atualizado em 16/02/2025 - 09h26 ) twitter

Com lançamento acontecendo em 4 de março no Japão, Volume 111 de One Piece teve sua capa oficial apresentada pelo criador da obra, Eiichiro Oda.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes e fique por dentro de todas as novidades sobre One Piece!

