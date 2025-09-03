007 First Light ganha 35 minutos de gameplay e será lançado em março de 2026
Durante o State of Play, a desenvolvedora IO Interactive revelou novidades aguardadas sobre 007 First Light, novo título inspirado nas origens de James Bond. O jogo será lançado em 27 de março de 2026 para PC, PlayStation 5, Switch 2 e Xbox Series X|S, trazendo uma proposta cinematográfica que combina espionagem, ação e narrativa de forma inédita para a franquia.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall
