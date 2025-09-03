007 First Light ganha 35 minutos de gameplay e será lançado em março de 2026 Durante o State of Play, a desenvolvedora IO Interactive revelou novidades aguardadas sobre 007 First Light, novo título inspirado... Game Hall|Do R7 03/09/2025 - 18h18 (Atualizado em 03/09/2025 - 18h18 ) twitter

Game Hall

Durante o State of Play, a desenvolvedora IO Interactive revelou novidades aguardadas sobre 007 First Light, novo título inspirado nas origens de James Bond. O jogo será lançado em 27 de março de 2026 para PC, PlayStation 5, Switch 2 e Xbox Series X|S, trazendo uma proposta cinematográfica que combina espionagem, ação e narrativa de forma inédita para a franquia.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall e fique por dentro de todas as novidades!

