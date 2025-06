007 First Light mostra que o Bond é brabo desde novinho, mano! E aí, quebrada gamer que curte um terno alinhado e um drink mexido, nunca batido — cês tão prontos pra ver o Bond novinho fazendo estrago... Game Hall|Do R7 05/06/2025 - 10h37 (Atualizado em 05/06/2025 - 10h37 ) twitter

E aí, quebrada gamer que curte um terno alinhado e um drink mexido, nunca batido — cês tão prontos pra ver o Bond novinho fazendo estrago no estilo Hitman? Porque a IO Interactive, aquela mesma que fez o Agente 47 ser o careca mais temido da história dos games, chegou chutando a porta com o trailer de 007 First Light. E ó… o bagulho tá bonito, meu parceiro.

Não perca a chance de saber mais sobre essa nova aventura do 007, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall!

