10 anos de The Witcher 3: Wild Hunt— e a saudade ainda tem cheiro de grama molhada e poção quente Tem jogo que envelhece. E tem jogo que amadurece. Que vira referência, afago, ferida aberta e trilha sonora de momentos importantes... Game Hall|Do R7 19/05/2025 - 15h35 (Atualizado em 19/05/2025 - 15h35 )

Tem jogo que envelhece. E tem jogo que amadurece. Que vira referência, afago, ferida aberta e trilha sonora de momentos importantes da nossa vida. Que ganha cheirinho de livro velho e sabor de café com lembrança. E é por isso que celebrar os 10 anos de The Witcher 3: Wild Hunt não é só uma data no calendário: é um ritual. Um feitiço coletivo. Um brinde a um jogo que virou lar.

