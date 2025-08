10 dicas para você MASTERIZAR o Apex Legends Se você ainda acha que Apex Legends é só dar tiro igual Call of Duty, tá na hora de rever seus conceitos, camarada. Esse jogo vai muito... Game Hall|Do R7 06/08/2025 - 10h39 (Atualizado em 06/08/2025 - 10h39 ) twitter

Se você ainda acha que Apex Legends é só dar tiro igual Call of Duty, tá na hora de rever seus conceitos, camarada. Esse jogo vai muito além de dedo rápido no gatilho. Mira e reflexo são importantes, mas representam só uma parte do que faz um jogador realmente bom. O segredo está em pensar o jogo de forma estratégica, trabalhar com o time e explorar o mapa como se fosse a palma da sua mão. A diferença entre um iniciante e um lenda está nos detalhes – e é aí que essas 10 dicas entram para mudar seu gameplay.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall e descubra como se tornar um verdadeiro mestre em Apex Legends!

