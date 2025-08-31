10 jogos cancelados que mais doem no coração gamer Jogos cancelados existem aos montes — tipo aquelas séries da Netflix que mal chegam na segunda temporada e já viram fantasma 👻 (alô... Game Hall|Do R7 31/08/2025 - 09h38 (Atualizado em 31/08/2025 - 09h38 ) twitter

Jogos cancelados existem aos montes — tipo aquelas séries da Netflix que mal chegam na segunda temporada e já viram fantasma (alô, Sense8, ainda dói). Mas tem alguns que a gente realmente lamenta no fundinho do coração gamer . São aqueles títulos que pareciam promissores demais, que deixavam a imaginação da galera correndo solta e… do nada puff desaparecem, como um save corrompido sem backup (sim, já chorei por isso). E sabe o pior? Alguns desses projetos já tinham até trailers ou artes conceituais que faziam a gente pensar: “esse ia ser o meu novo vício!” . Então prepare-se, porque eu juntei dez exemplos de jogos que poderiam ter sido incríveis, mas que acabaram no limbo do “e se…?”. Ah, e se bater nostalgia forte, relaxa — tamo junto nessa montanha-russa de hype e frustração.

