2XKO confirma Blitzcrank e Riot já puxa geral pro beta com ganchão E aí, invocadores, cansados de tomar grab no bot e culpar o suporte quando na real você que não soube desviar? Pois é, agora não vai... Game Hall|Do R7 02/09/2025 - 19h37 (Atualizado em 02/09/2025 - 19h37 )

Game Hall

E aí, invocadores, cansados de tomar grab no bot e culpar o suporte quando na real você que não soube desviar? Pois é, agora não vai ter desculpa: Blitzcrank tá confirmado em 2XKO, o jogo de luta 2v2 que a Riot Games tá cozinhando desde que percebeu que não dá pra viver só de skin de Ahri e buff polêmico no Yasuo.

