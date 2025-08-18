36 anos de Sega Genesis: quando o Mega Drive teve que trocar de RG porque os gringos roubaram o nome Mano, pensa na cena: a Sega chega toda cheia de moral nos EUA em 1989 com o Mega Drive, pronta pra meter o pé na porta e tomar a coroa... Game Hall|Do R7 18/08/2025 - 12h39 (Atualizado em 18/08/2025 - 12h39 ) twitter

Mano, pensa na cena: a Sega chega toda cheia de moral nos EUA em 1989 com o Mega Drive, pronta pra meter o pé na porta e tomar a coroa da Nintendo. Só que na alfândega dos nomes alguém já tinha passado a perna: uma empresinha de computadores chamada Mega Drive Systems Inc. já tinha registrado a parada. Resultado? A Sega tomou um tapa da burocracia e teve que arrumar nome novo.

