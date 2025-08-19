5 coisas que a indústria dos games promete em trailers, mas nunca cumpre Você já percebeu que trailer de jogo é igual àquela foto de perfil no Tinder? Tudo lindo, luz perfeita, barriga negativa… aí você encontra... Game Hall|Do R7 19/08/2025 - 18h40 (Atualizado em 19/08/2025 - 18h40 ) twitter

Game Hall

Você já percebeu que trailer de jogo é igual àquela foto de perfil no Tinder? Tudo lindo, luz perfeita, barriga negativa… aí você encontra a pessoa na vida real e descobre que aquilo era só filtro e ângulo. Pois é, meu caro gamer: a indústria dos games é especialista em vender sonhos de 60 a 350 reais com trailers que mais parecem propaganda de margarina com gente feliz jogando. E adivinha? A realidade é o pacote de bolacha água e sal mofada que você compra na lojinha da esquina.

Para saber mais sobre as promessas não cumpridas da indústria dos games, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

