5 jogos que mereciam um remake urgente (e não são só mais um The Last of Us de novo)
A moda da indústria de games hoje é simples: pega um clássico, passa na chapinha do Unreal Engine 5, joga uns shaders de reflexo molhado...
A moda da indústria de games hoje é simples: pega um clássico, passa na chapinha do Unreal Engine 5, joga uns shaders de reflexo molhado e pronto, remake de respeito. O problema é que 90% dessas escolhas parecem decididas em uma reunião de executivos que nunca seguraram um controle na vida. Quer remake? Toma mais uma versão de The Last of Us, porque obviamente ninguém pediu nada diferente, né? Então bora inverter a lógica e pensar em cinco jogos que realmente mereciam ser trazidos de volta, com remake de verdade — e não aquela enganação estilo “HD Edition” que só deixa tudo mais quadrado.
A moda da indústria de games hoje é simples: pega um clássico, passa na chapinha do Unreal Engine 5, joga uns shaders de reflexo molhado e pronto, remake de respeito. O problema é que 90% dessas escolhas parecem decididas em uma reunião de executivos que nunca seguraram um controle na vida. Quer remake? Toma mais uma versão de The Last of Us, porque obviamente ninguém pediu nada diferente, né? Então bora inverter a lógica e pensar em cinco jogos que realmente mereciam ser trazidos de volta, com remake de verdade — e não aquela enganação estilo “HD Edition” que só deixa tudo mais quadrado.
Para saber mais sobre esses jogos que merecem um remake, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.
Para saber mais sobre esses jogos que merecem um remake, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.
Leia Mais em Game Hall:
Leia Mais em Game Hall: