5 jogos que prometeram ser o “novo GTA” e fracassaram miseravelmente
O GTA! Esse jogo é praticamente o rei do baile dos videogames: entra na festa atrasado, chega com roupa velha (porque GTA V já fez...
O GTA! Esse jogo é praticamente o rei do baile dos videogames: entra na festa atrasado, chega com roupa velha (porque GTA V já fez 12 anos e ainda tá vendendo como pão quente) e mesmo assim rouba a cena. E aí, todo ano aparece um sabichão da indústria prometendo: “esse aqui é o GTA-killer, o jogo que finalmente vai derrubar a Rockstar!” Resultado? O tal GTA-killer mal sobrevive ao primeiro round. É tipo aquelas bandas cover que juram que são melhores que o original, mas quando abrem a boca parecem karaokê de boteco. Então hoje, com muito amor no coração (e desprezo na língua), vamos relembrar 5 jogos que prometeram ser o “novo GTA” e fracassaram miseravelmente.
O GTA! Esse jogo é praticamente o rei do baile dos videogames: entra na festa atrasado, chega com roupa velha (porque GTA V já fez 12 anos e ainda tá vendendo como pão quente) e mesmo assim rouba a cena. E aí, todo ano aparece um sabichão da indústria prometendo: “esse aqui é o GTA-killer, o jogo que finalmente vai derrubar a Rockstar!” Resultado? O tal GTA-killer mal sobrevive ao primeiro round. É tipo aquelas bandas cover que juram que são melhores que o original, mas quando abrem a boca parecem karaokê de boteco. Então hoje, com muito amor no coração (e desprezo na língua), vamos relembrar 5 jogos que prometeram ser o “novo GTA” e fracassaram miseravelmente.
Para saber mais sobre esses jogos e suas histórias, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.
Para saber mais sobre esses jogos e suas histórias, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.
Leia Mais em Game Hall:
Leia Mais em Game Hall: