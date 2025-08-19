5 momentos que provam que a Konami não sabe o que faz
Konami: Um dia ela foi sinônimo de inovação, criatividade e franquias lendárias. Hoje, virou a tia do churrasco que esqueceu a carne...
Konami: Um dia ela foi sinônimo de inovação, criatividade e franquias lendárias. Hoje, virou a tia do churrasco que esqueceu a carne no freezer e aparece na festa com pacote de pão amanhecido.
Konami: Um dia ela foi sinônimo de inovação, criatividade e franquias lendárias. Hoje, virou a tia do churrasco que esqueceu a carne no freezer e aparece na festa com pacote de pão amanhecido.
Para entender melhor essa situação e descobrir os 5 momentos que provam que a Konami não sabe o que faz, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.
Para entender melhor essa situação e descobrir os 5 momentos que provam que a Konami não sabe o que faz, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.
Leia Mais em Game Hall:
Leia Mais em Game Hall: