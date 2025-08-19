5 provas de que a tecnologia dos games estagnou
O ex-chefão da PlayStation, Shawn Layden, não só jogou a real como chutou a porta: a tecnologia dos games estagnou. Segundo ele, a...
O ex-chefão da PlayStation, Shawn Layden, não só jogou a real como chutou a porta: a tecnologia dos games estagnou. Segundo ele, a maioria nem consegue perceber a diferença entre 90 fps e 120 fps. E se você ficou ofendido, parabéns: você é exatamente o tipo de gamer que paga caro em monitor gourmet pra fingir que vê detalhes invisíveis.
O ex-chefão da PlayStation, Shawn Layden, não só jogou a real como chutou a porta: a tecnologia dos games estagnou. Segundo ele, a maioria nem consegue perceber a diferença entre 90 fps e 120 fps. E se você ficou ofendido, parabéns: você é exatamente o tipo de gamer que paga caro em monitor gourmet pra fingir que vê detalhes invisíveis.
Para entender melhor essa análise e descobrir os cinco pontos que comprovam essa estagnação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.
Para entender melhor essa análise e descobrir os cinco pontos que comprovam essa estagnação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.
Leia Mais em Game Hall:
Leia Mais em Game Hall: