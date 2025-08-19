Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Nitro

7 curiosidades estranhas sobre Mario Kart que ninguém te contou

Se existe um jogo capaz de destruir amizades mais rápido que grupo de família no WhatsApp, esse jogo é Mario Kart. Você pode estar...

Game Hall

Game Hall|Do R7

Game Hall

Se existe um jogo capaz de destruir amizades mais rápido que grupo de família no WhatsApp, esse jogo é Mario Kart. Você pode estar num domingo tranquilo, comendo coxinha, e de repente tá brigando com seu primo de 8 anos porque ele te acertou com um casco azul na linha de chegada. Mario Kart não é só corrida — é um simulador de ódio fraterno, um campo de guerra onde a paz dura até a primeira banana no asfalto.

Para descobrir mais segredos e bizarrices sobre Mario Kart, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.