A época da loucura: Entrevistamos Ryan Quinn da Blizzard sobre o novo ano do Diablo Immortal O mundo de Diablo Immortal se prepara para um novo capítulo sombrio com a chegada de Epoch of Madness. A atualização expande a narrativa...

O mundo de Diablo Immortal se prepara para um novo capítulo sombrio com a chegada de Epoch of Madness. A atualização expande a narrativa do jogo com novos desafios, cenários e uma classe inédita, intensificando ainda mais o clima de terror característico da franquia.

Não perca a oportunidade de se aprofundar nas novidades e desafios que aguardam os jogadores! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall: